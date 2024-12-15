Ümraniyespor: 1 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. 65'te Mame Diouf ve 83. dakikada Kristal Abazaj'ın (p) golleriyle kazanan Keçiörengücü, puanını 27'ye yükseltti. Ümraniyespor ise haftayı 22 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Keçiörengücü oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 65'te Mame Diouf ve 83. dakikada penaltıdan Kristal Abazaj attı. Ev sahibinin tek golünü ise 16. dakikada Atalay Babacan kaydetti.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 27'ye yükseltirken, Ümraniyespor ise 22 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Başkent temsilcisi, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İstanbul ekibi, Amed SK'ya konuk olacak.