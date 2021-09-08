Uraz Kaygılaroğlu: Umarım detone olmayız

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yazar Murat Mungan'ın unutulmaz şarkıları senfonik düzenlemelerle ünlü isimlerin yorumlarıyla seyirciyle buluşacak. 23 Eylül'deki konserde Ceylan Ertem, Damla Sönmez ve Demet Sağıroğlu aynı sahneye çıkarken, gecenin konuk sanatçısı ise Uraz Kaygılaroğlu olacak.

Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği gecede sahneye çıkacak olan ünlü isimler provada bir araya geldi. Önceki gün gerçekleşen provada Demet Sağıroğlu, Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu, projenin müzik direktörü Alper Kömürcü ile buluştu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Konser için New York'tan geldiğini söyleyen Sağıroğlu, "Bu proje için geldim, senfonik olacağını duyduğum için mutlu oldum. Damla, Uraz ve Ceylan'la olmaktan dolayı çok keyifli ve heyecanlıyım. Seyircilerimizle bir arada olup, onlarla söyleyeceğiz. Eğlenceli geçecek sanki, konser gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

"UMARIM DETONE OLMAYIZ"

Demet Sağıroğlu'nun sözleri üzerine, "Ben de bu proje için Kadıköy'den geldim. Konsere Tarkan gibi aşağıdan çıkmak isterim." diyerek, espri yapan Uraz Kaygılaroğlu ise, "Büyük müzisyenlerle beraberiz. Umarım bu güzel şarkıları hakkıyla seslendirebiliriz. Korku ile heyecan arasında bir yerdeyim. Herkesi konsere bekliyoruz. Umarım detone olmaz, normal şekilde şarkı söyleriz. Hepimizin bildiği, dinleyerek büyüdüğümüz şarkılar... Kalabalık bir aileyle sofradaymışım gibi düşünüp, öyle söyleyeceğim." şeklinde konuştu.

"GURURLUYUM"

Damla Sönmez ise, "Ben de çok heyecanlıyım. Bir de mesleğim profesyonel şarkı söylemek olmadığı için bu isimlerle bir arada olmak ayrıca onur ve gurur benim için. Umarım biz de keyifli vakit geçiririz. Seyircimiz de çok eğlenecek." dedi.