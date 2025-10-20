Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Urfa Kalesi'nde 5. yüzyıla ait yazıtlı mozaik gün yüzüne çıkarıldı

        Urfa Kalesi'nde 5. yüzyıla ait yazıtlı mozaik gün yüzüne çıkarıldı

        Şanlıurfa'da tarihi Urfa Kalesi'nde yürütülen kazılarda üzerinde bitki, hayvan figürleri ve geometrik motiflerin yer aldığı, 5. yüzyıla ait taban mozaiği bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 12:46 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Urfa Kalesi'nde çıkarıldı! 5. yüzyıla ait
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'nin güneyindeki tarihi Urfa Kalesi'nde yürütülen kazılarda üzerinde bitki, hayvan figürleri ve geometrik motiflerin yer aldığı, 5. yüzyıla ait Grekçe yazıtlı taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

        Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Kozbe, AA muhabirine, Urfa Kalesi'nde 2025 yılı çalışmalarının yaklaşık 6 aydır sürdüğünü söyledi.

        Kozbe, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam eden kazıların bu yılki son döneminde rastladıkları taban mozaiğini gün yüzüne çıkardıklarını anlattı.

        REKLAM

        Siyah, kırmızı ve beyaz küçük mozaik taşlarından yapılan tabanda bitkisel motiflerin, hayvan figürlerinin ve geometrik unsurların yer aldığını dile getiren Kozbe, şöyle konuştu:

        "İlk incelemelere göre ya bir kilisenin ya bir şapelin (küçük kilise) veya martyrium dediğimiz bir şehitlik anıtının zemini olmalı. Yazıt, Bizans döneminde tarihlendirilen bir epigrafik formül çerçevesinde yazılmış. Yazıtta 'Kont Anaskas ve ailesini korumak adına' kimin yaptırdığını, ailenin ismini anlıyoruz. Bölgenin Başpiskoposu Küros'un bu alanın mekanın Başrahibi Elyas'ın veya Türkçe karşılığı İlyas'ın ve kiliselerde başokuyucu rütbesinde olan rahiplerin yardımcısı olan Diakos diye bir rütbe var, o Rabulus isimli bir şahsın zamanında yapılmış. Bu şahıs isimlerini, bu unvanları değerlendirdiğimizde anlıyoruz ki MS 460-495 yılları arasında bir süreç çıkıyor karşımıza. Bu da nereden baksanız 1500 yıllık Grekçe yazıtlı bir taban mozaiği olduğunu bize göstermekte."

        KAZILARIN BU YILKİ KISMI TAMAMLANDI

        REKLAM

        Kozbe kazı çalışmalarını bu yıl için tamamladıklarını, çalışmalara gelecek yıl devam edeceklerini anlatattı.

        Bölgede bu mekanda görev yapmış dini personelin gömüldüğü mezarların söz konusu olduğunu dile getiren Kozbe, şöyle devam etti:

        "Tıpkı kalenin etrafında hem güney eteğinde hem Kızılkoyun nekropolünde gördüğümüz kaya mezarlar gibi burada da birtakım mezarların olduğunu görmekteyiz, en az 3 tanesini bulduk fakat bunların çalışmaları önümüzdeki yıl devam edecek. Bu önemli bir buluntu. Güneydoğu'da da Anadolu'nun başka bölgelerinde de bu zeminlerin örnekleri var. En azından bu isimler çerçevesinde kimlerin buranın dini anlamda sorumluluğunu yürüttüğünü anlıyoruz. Bir de elit sınıfın yani komutanın adından bahsediliyor. Yerelde ileri gelen bir kişinin adından bahsediliyor. Onun ritüellerini dini anlamda görevlerini vecibelerini yerine getirirken yaptığı törenleri de anlamamız adına pratikleri de anlamamız adına önemli bir ipucu. Yazıtın dışında taban mozağinin dört bir yanında sadece bir tanesini çıkardık, kozmik anlamda dört elementi karşılayan hava, su, toprak ve ateşi simgeleyen madalyon şeklinde mozaikler de var. Büyük olasılıkla zeminin dört köşesinde bunlar tekrar ediyor. Bu da bize yine bir dini pratikle ilgili bir ipucu vermekte ama biraz literatür çalışması yapıp paralellerini değerlendirerek daha net sağlam verilere ulaşacağız."

        REKLAM

        "URFA KALESİ İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞMAYI HEYECANLA BEKLİYOR"

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise kentin kadim tarihinin izlerini ortaya çıkarmak üzere yapılan bu kazıları çok önemsediklerini söyledi.

        Kalenin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar aldığını, kale surlarında, duvarlarında bazı yıpranmaların, aşınmaların oluştuğunu belirten Şıldak, şu değerlendirmede bulundu:

        "2024 yılından itibaren yürütülen çalışmalar önemli bir aşamaya geldi. 2026 sonlarına kadar bu çalışmaları tamamlamayı ve artık kalemizi ziyarete açmayı planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da onayını almak suretiyle bu alanın ziyarete açılması turizm açısından, çok önemli bir halkanın tekrar kazandırılması, tanıtılması açısından çok önemli. 2025 yılında hocamızın öncülüğündeki bu çalışmalarda bir taban mozaği olarak bulunan ve muhtemelen MS 5. yüzyıla tarihlenen bir taban mozaiği var. Burada Yunanca bir kitabe ve buranın bir kilise tabanı olma ihtimali yüksek. Kazı çalışmaları ilerledikçe bunun değerlendirmesi yapılacak ve daha netlik kazanacak. Şu anda koruma altına alındı. Bu güzel çalışmalar devam edecek ve Şanlıurfa'nın turizmine her birinin önemli katkısı olacak ama bilimsel olarak da Şanlıurfa tarihinin ve insanlık tarihinin aydınlanması açısından çok önemli gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. Urfa Kalesi inşallah yakın zamanda ziyaretçileri ile buluşmayı heyecanla bekliyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #urfa kalesi
        #Şanlıurfa
        #yazıtlı mozaik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız