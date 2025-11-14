Uşak'ta park halindeki otomobili çalan şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.G. ise serbest bırakıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından N.E. (20) ve V.G. (33) gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, otomobilini Aybey Mahallesi'ne park eden M.G. (58) döndüğünde aracının yerinde olmadığı fark etti.

