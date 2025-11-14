Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta park halindeki otomobili çalan şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:19 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta park halindeki otomobili çalan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak’ta park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, otomobilini Aybey Mahallesi'ne park eden M.G. (58) döndüğünde aracının yerinde olmadığı fark etti.

        M.G'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Araştırmada çalınan otomobil aynı mahalledeki Şehit Feridun Alabaş Caddesi'nde bulundu. Otomobil, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından N.E. (20) ve V.G. (33) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.G. ise serbest bırakıldı.

        Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli N.E’nin kapıları kilitli olmayan park halindeki otomobile binerek uzaklaştığı görülüyor.

        Ayrıca şüphelinin, araçta bulunan yedek anahtarla otomobili çalıştırdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor

        Benzer Haberler

        Uşak'ta kedi ve köpek sahiplerine mikroçip uyarısı
        Uşak'ta kedi ve köpek sahiplerine mikroçip uyarısı
        Uşak'ta diyabete karşı farkındalık oluşturudu
        Uşak'ta diyabete karşı farkındalık oluşturudu
        Temizlik yaparken site içindeki boşluğa düşen görevli hayatını kaybetti
        Temizlik yaparken site içindeki boşluğa düşen görevli hayatını kaybetti
        Uşak'ta binanın 6. katından düşen temizlik işçisi öldü
        Uşak'ta binanın 6. katından düşen temizlik işçisi öldü
        Sarı siteye karşı turuncu site: Uşaklı işadamının kurduğu Satarız.com emlak...
        Sarı siteye karşı turuncu site: Uşaklı işadamının kurduğu Satarız.com emlak...
        Uşak Üniversitesi, Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeşil gelecek için el ele ve...
        Uşak Üniversitesi, Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeşil gelecek için el ele ve...