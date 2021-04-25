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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi 'THE" dergisinde ilk bin üniversite arasında yer aldı

İHA

Uşak Üniversitesi 'THE" dergisinde ilk bin üniversite arasında yer aldı

Dünyaca ünlü üniversite kuruluşu Times Higher Education, etki sıralaması 2021 sonuçlarını açıkladı. Çeşitli başarılara imza atan Uşak Üniversitesi, bir başarı daha elde ederek dünyadaki ilk bin üniversite arasında yer aldı.
Times Higher Education (THE) dergisi, 96 ülkeden bin 154 üniversiteyi değerlendirmeye aldı. Türkiye’den de 49 üniversitenin yer aldığı değerlendirme sonucunda Uşak Üniversitesi “Nitelikli Eğitim” alanında 201300 kategorisinde sıralamaya girmeyi başardı. Uşak Üniversitesi, Türkiye’den listeye giren birçok üniversiteyi geride bırakarak 11.sıraya yerleşti. Üniversite ayrıca “Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Amaçlar için Ortaklıklar” kategorilerindeki çalışmalarıyla da dünya üniversiteleri listesine girmeye hak kazandı.
THE tarafından yapılan sıralamanın yükseköğretim kurumları açısından önemli olduğuna değinen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu durumun kendilerini hem motive ettiğini hem de gururlandırdığını belirtti. Üniversitelerin bölgesel, toplumsal ve sürdürülebilir çalışmalar içinde yer alması ülke kalkınmasının lokomotifi olduğunu da ifade eden Savaş, “Eğitimöğretim, sosyokültürel, ARGE, ÜRGE, inovasyon alanındaki çalışmalarımız ve yenilikçi projelerimiz ile topluma yönelik performanslarımız tescil edilmiş oluyor. Hız kesmeden hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
Rektör Savaş, “Yeni Türkiye’nin 2023 ve 2053 hedefleri doğrultusunda adımlar atıyoruz. Uluslararasılaşmanın en önemli göstergelerinden biri olan uluslararası sıralamalar da yer almanın doğru yolda olunduğunun kanıtı olduğunu aktaran Rektör Savaş, “Geçtiğimiz yıl Webometrics Dünya Üniversiteleri sıralamasında; Türkiye’deki üniversiteler arasında 89’uncu sırada ve Dünya sıralamasında 3 bin 085’inci sırada yer aldık. SCImago sıralamasına dâhil edilen Uşak Üniversitesi, bu sıralamada yer alan 3 bin 896 yükseköğretim kurumu arasından dünya sıralamasında 637. olarak ilk bin üniversite arasına girdi. Dünya genelinde "En yeşil kampüsler" sıralaması olan UI GreenMetric’te de ilk bin üniversite arasına girerek, 758. Olduk. Ayrıca üç bilim insanımız, Dünyadaki En Başarılı Bilim İnsanları listesinde yer aldı. Şimdi de THE Impact Rankings sıralamasına girmeye hak kazandık. Bu başarılar Uşak Üniversitesi ailesinin çalışmalarının ürünüdür” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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