Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu 0:00 / 0:00

AA

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde, 39 asırlık olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

AA'nın haberine göre Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılar devam ediyor.

Kazılarda, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na (milattan önce 18-17. yüzyıl) ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Blaundos'un tarihini, bilinenden çok daha erkene götürebilecek mührün üzerindeki bilimsel incelemeler sürüyor.