Uşak'ta müstakil evde yangın çıktı
Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Atatürk Mahallesi İkinci Gülnar Sokak'ta S.E'ye ait müstakil evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi S.E, yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
S.E'nin ilk ifadesinde yangının içtiği sigaradan kaynaklandığını öne sürdüğü öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.