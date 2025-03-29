En iyi 5 vampir filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 29.03.2025 - 00:01 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:01
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi'nden The Lost Boys'a (Kayıp Çocuklar) Dracula'dan Interview with the Vampire'a (Vampirle Görüşme) 'sinema tarihinin en iyi 5 vampir filmi'ni anlattı.
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