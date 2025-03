Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi'nden The Lost Boys'a (Kayıp Çocuklar) Dracula'dan Interview with the Vampire'a (Vampirle Görüşme) 'sinema tarihinin en iyi 5 vampir filmi'ni anlattı.