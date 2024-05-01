Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Usta yazar Paul Auster hayatını kaybetti

        Usta yazar Paul Auster hayatını kaybetti

        Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden, dünya edebiyatının en önemli eserlerinden New York Üçlemesi'nin yazarı Paul Auster, 77 yaşında, Brooklyn'deki evinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edebiyat dünyası ve okurlar için acı bir gün. 1980'lerde edebiyat dünyasında adını duyurmaya başlayan "New York" denilince adı ilk akla gelen yazarlardan olan usta romancı, senarist Paul Auster hayatını kaybetti. Arkadaşı Jacki Lyden, 77 yaşındaki Auster'in Brookly'ndeki evinde akciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

        Times Literary Supplement of Britain "Amerika'nın en olağanüstü yaratıcı yazarlarından biri" olarak tanımladığı Auster, aralarından 'New York Üçlemesi'nin de bulunduğu 34 kitap yazdı.

        UNUTULAN BİR KALEMLE BAŞLAYAN YAZARLIK

        Paul Auster 1947'de Newark, New Jersey'de doğdu. Auster'a göre yazarlık hayatı, sekiz yaşındayken beyzboldaki kahramanı Willie Mays'ten imza almayı başaramadığı zaman başladı; çünkü ne kendisi ne de ailesi maça giderken yanlarına kalem almamıştı. Auster o günden sonra her yere kalem götürdü. 1995 yılındaki bir makalesinde şöyle yazdı: "Cebinizde bir kalem varsa, bir gün onu kullanmaya başlama isteği duyma ihtimaliniz yüksektir."

        14 yaşındayken bir yaz kampında yürüyüş yaparken kendisinden birkaç santim ötedeki bir çocuğun yıldırım çarpmasına ve anında ölmesine tanık oldu; bu olay hayatını "kesinlikle değiştirdiğini" söylediği ve "her gün" düşündüğü bir olaydı. Eleştirmen Laura Miller, 2017'de "Şans, anlaşılır bir şekilde kurgusunda yinelenen bir tema haline geldi" diye yazmıştı.

        Paul Auster, 1970'lerin başında Paris'e taşınmadan önce Columbia Üniversitesi'nde okudu; burada çeviri de dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalıştı ve üniversitedeyken tanıştığı kız arkadaşı yazar Lydia Davis ile birlikte yaşadı. İkili 1974'te ABD'ye döndü ve evlendi. Çiftin 1977'de Daniel adında bir oğulları oldu, ancak kısa süre sonra ayrıldılar.

        Ocak 1979'da Auster'in babası Samuel öldü ve bu olay, yazarın 1982'de yayınlanan ilk anı kitabı Yalnızlığın İcadı'nın temelini oluşturdu. Bu kitapta Auster, baba tarafından büyükbabasının büyükannesi tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Auster, babasıyla ilgili olarak "Bir erkek çocuk, bir erkek olarak bundan etkilenmeden bu tür şeyleri yaşayamaz," diye yazdı.

        Auster 1985'te New York Üçlemesi'nin ilk romanı olan Cam Kent'in yayımlanmasıyla adını edebiyat dünyasında duyurdu. Kitaplar görünüşte gizemli hikayeler olsa da Auster bu formu kimlikle ilgili varoluşsal sorular sormak için kullandı.

        Usta yazar 80'ler, 90'lar ve 2000'ler boyunca düzenli olarak kitap yayınladı; Aralarında Ay Sarayı (1989), Şansın Müziği (1990), Yanılsamaların Kitabı (2002) ve Kehanet Gecesi (2003)'nin de bulunduğu bir düzineden fazla roman yazdı. Ayrıca Wayne Wang'ın yönettiği Smoke filminin senaryosunu yazarak sinemaya da dahil oldu ve bu filmle 1995'te en iyi ilk senaryo dalında Independent Spirit ödülünü kazandı.

        Auster, 1981 yılında yazar Siri Hustvedt ile tanıştı ve ertesi yıl evlendiler. 1987'de şarkıcı ve oyuncu olan Sophie adında bir kızları oldu.

        Yazar, Avrupa'da ülkesi ABD'den daha iyi tanınıyordu: 2007'de New York dergisinde yayınlanan bir makale onun için şöyle yazıyordu: "Auster Paris'te bir rock yıldızı." 2006'da İspanya'nın Asturias Prensi edebiyat ödülüne layık görüldü ve 1993'te Leviathan'la kendisine Prix Médicis Étranger ödülü verildi.

        Nisan 2022'de Auster ve Davis'in oğlu Daniel aşırı dozda uyuşturucudan öldü. Mart 2023'te Hustvedt, Auster'ın kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Yetmiş yaşında dul bir yazar hakkındaki son romanı Baumgartner Ekim ayında yayımlandı.

        Romancı Joyce Carol Oates 2010'da Auster'ı "Olay örgüsünün temelinin sürekli değiştiği son derece stilize, ilginç derecede bilmeceli postmodernist kurgusuyla" tanındığını yazmıştı.

        Hikâyelerinde sıklıkla rastlantı, şans ve kader temaları işlenir. Kahramanlarının çoğu yazardır ve eserleri kendine referanslıdır; ilk romanlardaki karakterler daha sonraki romanlarda da yeniden karşımıza çıkar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu!
        CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu!
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Golcülerin yarışı nefes kesiyor!
        Golcülerin yarışı nefes kesiyor!
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?