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Yazar Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rasim abimiz 7 güzel adamın sonuncusuydu. Çok çok farklı bir insandı. Böyle bir abimizi bugün hakka uğurluyoruz. Sizlerin bugün buradaki tezkiyesi zaten her şeyi ifade ediyor" dedi

Usta yazar Rasim Özdenören Eyüp Sultan Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı - Güncel Haberler
Usta yazar Rasim Özdenören'e veda
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HABERTURK.COM / AA

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören için Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

"YEDİ GÜZEL ADAMIN SONUNCUSUYDU"

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, Rasim Özdenören'in "Yedi Güzel Adam"ın sonuncusu olduğunu hatırlattı.

Özdenören'i hep birlikte Hakk'a uğurladıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim bizleri sevgili habibinin 'liva-ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında haşrü cem eylesin. Tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları, hep birlikte tezkiyemizi yaptığımız gibi inşallah Rasim Ağabeyimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak, bizler için çok daha farklı olacak, bizlere ayrı bir güç katacaktır, buna inanıyoruz. Çok çok farklı bir insan, adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan. Böyle bir ağabeyimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte Hakk'a uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Özdenören'in tabutuna omuz verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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