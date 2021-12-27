AA

İran resmi haber ajansının (IRNA) müzakere heyetinden bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, genel çerçeve ile ilgili uzlaşının sağlandığı ve yeni turda detayların görüşüleceği ifade edildi.

Müzakere heyetinde yer alan ancak ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:

"Mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşma olmasını istiyoruz ancak yapay son tarihlerin esiri olmayacağız. Bu son tarihler kırmızı çizgilerimizi değiştiremeyecek. Müzakerelerde acelemiz yok."

İran heyetinin Viyana'ya güçlü bir şekilde gittiğini ve gerektiği kadar kalacağını aktaran yetkilinin, "Önceki turda genel çerçeve ile ilgili uzlaşı sağlandı, müzakereciler yeni turda içeriği görüşecek. Karşı taraf da içeriği müzakere etmeye odaklanırsa ilerleme kaydedebiliriz." görüşleri paylaşıldı.

İran ile 4+1 ülkeleri ve ABD arasındaki 8'inci tur nükleer müzakereler Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.