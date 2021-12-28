Uzman çavuşun evine giren hırsız silah çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Uzman çavuşun evine giren hırsız silah çaldı
ABONE OL

Uzman çavuşun evine giren hırsız silah ve telefon çaldı

Adıyaman’da, askeri personelin evine gece saatlerinde giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, evden tabanca ve telefon çaldı.

Uzman çavuşun evine giren hırsız silah çaldı
Uzman çavuşun evine giren hırsız silah çaldı
0:00 / 0:00
DHA

Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden İ.U. isimli uzman çavuşa ait ikamete gece saatlerinde incir ağacına tırmanarak giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, ikamette bulunan beylik tabancasını ve bir adet cep telefonunu çaldı.

Uzman çavuşa ait beylik tabanca ile telefonu çalan şahıs yada şahıslar daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde olayı fark eden ikamet sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunuldu.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması ve çalınan tabanca ve telefonun bulunması için ise çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı resmi tatil mi? İşte cevabı
GÜNDEM Yılbaşı resmi tatil mi?
REZİLLİK! Son dakika: İstismarcı baba isyan ettirdi! Evden çıkamıyorlar
GÜNDEM Anne ve çocuklar evden çıkamıyor! İğrenç olay!
2021-2022 VGM bursları ne zaman ödenecek? VGM bursları ne kadar? VGM bursu hakkında
GÜNDEM VGM bursları ne zaman yatacak?
Meryem'in katili 3 gün sonra otobüste yakalandı
GÜNDEM Meryem'in katili 3 gün sonra otobüste yakalandı
Deprem mi oldu? 28 Aralık nerede deprem oldu? 28 Aralık son dakika deprem duyuruları AFAD-Kandilli
GÜNDEM AFAD, Kandilli son depremler
Gündem yine pitbull! Son dakika: Sokağa atılan pitbull köpeği koruma altına alındı
GÜNDEM Pitbull köpeği sokağa terk edildi! Belediye harekete ...
Son dakika: Kripto para zararı cinnet getirtti! Önce eşini vurdu sonra intihar etmeye çalıştı!
GÜNDEM Melike öldü, katil zanlısının durumu ağır! Kripto ...
Asansör bakımında feci son!
GÜNDEM Asansör bakımında feci son!
Dalış eğitmenini güçlükle uyandırdılar: "Uyuyakalmış"
GÜNDEM Dalış eğitmeni bu kez uykuya daldı
Son dakika: 28 Aralık su kesintisi İSKİ duyuruları: İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler ne?
GÜNDEM 28 Aralık İSKİ su kesintisi duyuruları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.