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HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET! Tartıştığı karısını benzin döküp yaktı! - Haberler
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Son dakika haberler... Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp, yaktı

Tekirdağ'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte, Ekrem A. (29) tartıştığı eşi Ayşe A.'yı (29) üzerine benzin döküp ateşe verdi. Vücudu yanan ve ağır yaralanan Ayşe A., hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince yakalanan Ekrem A. işlemlerini ardından sevk edildiği adliyeye de tutuklandı

VAHŞET! Tartıştığı karısını benzin döküp yaktı! - Haberler
Tartıştığı karısını benzin döküp yaktı!
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AA

Tekirdağ'da eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılması sonucu ağır yaralanan kadın, İstanbul'daki hastanede tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre olayda, Ekrem A. (29) ile eşi Ayşe A. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ekrem A. şişedeki benzini eşinin üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Kadının vücudunu saran alevleri söndürmeye çalışan Ekrem A, olay yerinden kaçtı.

Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren Ayşe A, bulunduğu yerin ana yola uzak olması nedeniyle 2 kilometre boyunca yürüdü ve yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

Otomobille Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayşe A, müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi.

Şüpheli Ekrem A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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