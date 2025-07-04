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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Valilik duyurdu, deprem ikaz bildirimi gidecek! - Bugün Kocaeli’de ikaz ve alarm sistemi testi yapılacak vatandaşlar paniğe karşı uyarıldı - Teknoloji Haberleri

        Bugün Kocaeli’de ikaz ve alarm sistemi testi yapılacak vatandaşlar paniğe karşı uyarıldı

        Kocaeli Valiliği, 4 Temmuz 2025'te yapılacak İkaz ve Alarm Sistemi testi için vatandaşları uyardı: 60 saniyelik siren sesi sırasında panik yapmayın!

        Giriş: 04.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:28
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        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
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        Son dönemde Türkiye’de yaşanan depremler, cep telefonlarındaki erken uyarı sistemlerinin çalışmaması nedeniyle tartışmalara yol açtı. Vatandaşlar, AFAD ve diğer afet uyarı sistemlerinin zamanında bildirim göndermemesi nedeniyle endişelerini sıkça dile getirdi.

        Yakın zamanda yaşanan depremlerin ardından ise Kocaeli Valiliği ise, afetlere hazırlık kapsamında önemli bir adım atarak İkaz ve Alarm Sistemi testi yapılacağını duyurdu.

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        ERKEN UYARI SİSTEMİ KONTROL EDİLECEK

        Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, test 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 15:00’te il genelinde gerçekleştirilecek. 60 saniye boyunca yüksek sesli siren çalacak ve “Dikkat! Test yayını, panik yapmayın” anonsu yapılacak. Valilik, vatandaşların siren sesi nedeniyle paniğe kapılmamaları konusunda özellikle uyardı.

        VALİLİK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

        AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle yürütülen İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi kapsamında yapılan bu test, hava saldırıları, radyoaktif serpinti ve diğer afet tehlikelerine karşı erken uyarı sisteminin etkinliğini kontrol etmeyi hedefliyor. Modernize edilen sistem, halkı olası tehlikelere karşı hızlıca bilgilendirmek için tasarlandı.

        Kocaeli Valiliği’nin resmi X hesabında yayımlanan duyuruda, testin planlı bir çalışma olduğu ve halkın sakin kalması gerektiği vurgulandı.

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