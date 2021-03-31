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Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için "eylem planı" hazırlanıyor

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez "Van Gölü'nün korunması bizim için sanayiden de turizmden de daha önemli. Bunun için toplumda bir duyarlılık oluşturmalıyız. Van Gölü'nde mutlaka bir alan yönetimi oluşturmamız gerekir"

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için
AA

Van'da düzenlenen "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" toplantısında, gölün kirlilik sorunu ve çözüm yolları değerlendirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yıllardır Van Gölü'nün kirliliğe maruz kaldığını söyledi.

Yapılan toplantının Van Gölü'nün temiz ve mavi bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için önemli olduğunu anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Van Gölü, her bireyin sahip çıkması gereken önemli bir değerdir. Sadece kanalizasyon yapmakla iş bitmiyor. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planıyla sadece temizlik değil, gölün çevresine yapılacak tüm yapılar için imar izinlerin alınması gerekiyor. Bugün dünyada en önemli şey çevre ve sudur. Bu nedenle bugüne orijinal haliyle gelen bu önemli değerimizi korumamız gerekir. Van Gölü'nün korunması bizim için sanayiden de turizmden de daha önemli. Bunun için toplumda bir duyarlılık oluşturmalıyız. Van Gölü'nde mutlaka bir alan yönetimi oluşturmamız gerekir. Bir belediye başkanının insafına, vicdanına bırakılmamalı. Ciddi anlamda ceza verecek, yaptırım uygulayacak, bütçemizi bizden alıp Van Gölü için kullanabilecek bir üst yapının olması gerekir."

- "Kurtarma çalışmalarının yapılması gerekiyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Van Gölü'nün her geçen gün daha çok kirletilmesinin üzücü olduğunu aktardı.

Kentte yapımı tamamlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'nün korunmasına ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Şevli, "Van Gölü'nün Gevaş ilçesinden başlayıp Çarpanak Adası'na kadar kıyı kesiminde bir kurtarma çalışması yapılması gerekir. Birçok yerde kanalizasyon alt yapısı yok. Turizm master planının hayata geçirilmesi lazım. Sadece temizlik değil, çevre düzenlemesi, rekreasyon alanlarının oluşturulması, sahil bandı çalışmaları profesyonel ekiplerce yürütülmeli." şeklinde konuştu.

- "Bu çalışma Van için mutluluk verici"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Van Gölü'nün tüm bölge için önemli bir konuma sahip olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki hassas çalışmalarının Van Gölü'yle de bütünleştiğini belirten Orhan, "Bu çalışma Van için mutluluk verici. Sonuca ulaşmamız konusunda çok ciddi destek verildi. Daha önce bu konuda farklı görüşmeler gerçekleştirdik. Bir çok kurum bu işin içinde. Süreci bu güne kadar getirdik. Bugün de farkındalık oluşturulması adına tüm kurumlarımızla konuyu bir kez daha ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışan, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı için Ankara'da bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Van Gölü'nün ekonomik ve turistik önemine değinen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, farkındalık oluşturulması adına Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği 20 dünya fotoğrafının yer aldığı yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görselinin yarı finale kaldığını ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı'nın da birer konuşma yaptığı program, Van Gölü'nde yapılması planlanan çalışmaların sunumuyla devam etti.

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