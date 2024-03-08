Van'da ramazan öncesi fırın ve tatlı imalathanelerinde denetim yapıldı

Gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, çalışanların kişisel hijyenleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi, eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan öncesinde denetimlerini artırdı.

Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından ramazan öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.