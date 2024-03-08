Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:49 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı organizasyonunda Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, başta şehit anneleri, eşleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutlayarak, kadınların yaşamın her alanında yer aldığını söyledi.

        Kentin imarı, inşası ve ihyasında kadınların büyük emekler harcayarak çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

        "İlimizde sosyal politikalardan kültür turizme, kırsal alandan spora, yaşamın her alanında çok iş yapılıyor, güzel değerler üretiliyor. Kütüphanelerden kreşlere, etüt merkezlerinden okullara, kültür merkezlerinden, spor alanlarına kadar hepsi kadınların işlerini kolaylaştırılacak işler. Kadın, toplumumuzda ve ailede önemli bir yere sahiptir. Sosyal, ekonomik, kültürel gelişmemizde büyük rolü vardır. Kadınlarımızın aklından, yeteneğinden ve zekasından faydalandığımızda Türkiye bu coğrafyada güneş gibi parlayacaktır. Çünkü kadının gücü Türkiye'nin gücü demektir. Onların önündeki engeller hızla kaldırılıyor. Türkiye bu konuda da örnek bir ülke."

        Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Fekiye Teyran için bestelenen şarkıyı okudu.

        Program, kadınlara karanfil dağıtımıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!

        Benzer Haberler

        İpekyolu Belediyesinin kız basketbol takımları Türkiye yarı finallerine kat...
        İpekyolu Belediyesinin kız basketbol takımları Türkiye yarı finallerine kat...
        Van'da ramazan öncesi fırın ve tatlı imalathanelerinde denetim yapıldı
        Van'da ramazan öncesi fırın ve tatlı imalathanelerinde denetim yapıldı
        Van'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği
        Van'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği
        Çatak'taki çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
        Çatak'taki çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
        DBP Eş Genel Başkanı Uçar'dan CHP'nin Afyonkarahisar adayı Köksal'a tepki
        DBP Eş Genel Başkanı Uçar'dan CHP'nin Afyonkarahisar adayı Köksal'a tepki
        Lösemi tedavisi gören İlayda hastane odasında üniversite sınavına hazırlanı...
        Lösemi tedavisi gören İlayda hastane odasında üniversite sınavına hazırlanı...