        Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi

        Van'ın Başkale ve Tuşba ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:37
        Van'da gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi
        Van'ın Başkale ve Tuşba ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy ve Beyüzümü mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde 1314 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

