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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini artırdı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında korona virüs önlemlerini artırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini artırdı

Van Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında korona virüs önlemlerini artırdı.
Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinden getirilen kurbanlıklar, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan kurbanlıklar, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı veteriner hekimlerin kontrolünden sonra pazara alınırken, pazara giren hayvan tüccarları ve vatandaşların da maske kontrolleri yapılıp ateşleri ölçülüyor. Ekipler ayrıca vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uymalarını, pazara kurulan dezenfektanlardan kullanmalarını istiyor. Büyükşehir zabıta ekipleri de pazarda hayvan tüccarlarını sahte para konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Yine Van Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığının korunmasına yönelik il genelinde başlattığı kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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