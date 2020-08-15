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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Spor FK’nin olağan kongresinde aday çıkmadı

İHA

Van Spor Futbol Kulübü'nün (FK) bugün yapılması planlanan olağan kongresinde tüzük gereği yeni yönetim belirlenemeyince, mevcut yönetim ile yola devam edilmesi kararlaştırıldı.

Van Spor FK’nin olağan kongresinde aday çıkmadı

Van Spor Futbol Kulübü’nün (FK) bugün yapılması planlanan olağan kongresinde tüzük gereği yeni yönetim belirlenemeyince, mevcut yönetim ile yola devam edilmesi kararlaştırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. ligi takımı Servet Yenitürk başkanlığındaki Van Spor FK’nin Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen olağan kongrede aday çıkmadı. Geçtiğimiz hafta gerekli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan olağan kongre bugüne ertelenmişti. Söz konusu kongre için bu haftada çok sayıda taraftar ve Van Spor FK sevdalısı salonu doldurdu. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulan kongre, divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından denetleme kurulu raporları okundu. Yönetim kurulu ve mali raporlar okunup onandı ve ardından seçimlere gidilmesi kararlaştırıldı. Bu sırada divan heyetinde mevcut yönetimden yer alan isme itiraz eden aday Murat Çevik, daha sonra söz hakkı verilmemesi nedeniyle listesindeki isimlerle birlikte salonu terk etti.
Kulübe başkanlık adaylığı için başvuru yapan, Turgut Lenk’in listesinde bulunanların üyelikleri bulunmadığı için divan heyetince listesi reddedildi. Böylece Van Spor FK tüzüğüne göre bugün yapılması gereken kongrede aday çıkmaması nedeniyle mevcut başkan Servet Yenitürk'ün 7 günlük sürecin ardından yeni kongreye kadar göreve devam edecek.

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