Van'da deprem sergisi açıldı



VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılında yaşanan depremin 9´uncu yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açtı. Sergide depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binaların yer aldığı 40 fotoğraf sergilendi.

23 Ekim 2011 tarihlerinde Van´da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 9´uncu yıl dönümü nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi, anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açtı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde açılan sergide depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binaların yer aldığı 40 fotoğraf sergilendi. Sergiyi Van İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyfullah Şağban ile birlikte gezen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, kentin deprem geçmişini göz önünde bulundurarak, halkın daha güvenli alanlarda, güven içerisinde yaşayacağı yeni imar alanları belirlemek için kent genelinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, "İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımızca gerek hali hazır haritaların yapılması ve revize edilmesi, gerekse yapı kontrol anlamında, deprem hasarlarını en aza indirgeyecek konut yapı alanlarının belirlenmesi için de kapsamlı bir çalışma içindeyiz. İmar bir şehrin ulaşımından, sosyal yapısına kadar birçok alanı etkilediği için emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu konuda yeni bir yapılanma içindeyiz. Birkaç yıl sonra da bu çalışmaların verimini alacağız" dedi.

VAN İÇİN İLK İMAR YÖNETMELİĞİNİ HAZIRLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye´nin birçok kentinde olmayan kent merkezi ve 13 ilçeyi kapsayacak, Van´ın ilk imar yönetmeliği üzerinde çalıştıklarını da söyleyen Özvan, şöyle konuştu:

"Taslağı hazırlanarak görüşmelerine başlanan yeni imar yönetmeliği ile birlikte kaçak ve imara uygun olmayan yapıların tamamen önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yine aynı çalışma kapsamında kent estetik kurulunun da kurulmasına karar verdik. Bu çalışmalar kentimiz için umut vericidir. TOKİ´nin yaptığı gibi sağlam zeminlerde, sosyal donatı alanları geniş ve ayrık nizam yapıların deprem açısından daha uygun. Şehrin gelecekte daha modern ve estetik tasarlanması için çalışmayı yürütmekteyiz. Biz bu çalışmaları yaparken, İlçe Belediyelerimizle de bu konuda uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu adımlarla birlikte Van´ın imarında yeni bir çağ başlatmış olacağız. Ben bugün tekrardan depremde hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum"DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-10-23 16:13:44



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