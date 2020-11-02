Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın en büyük sorununun kent merkezinin İpekyolu ilçesinin birkaç yerine sıkışmış olması olduğunu belirterek, “Bugün Cumhuriyet Caddemizdeki bir dükkanın kirası İstanbul Bağdat Caddesi’nden daha pahalıdır, bu sebep ise şehir merkezinin küçük bir yere sıkışmasıdır” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi ‘prestij cadde’ projeleri ile kente değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli Egemenlik Caddesi tamamlanıp trafiğe açılırken, Hacıbekir Caddesi’nde ise çalışmaların ilk etabı tamamlandı. Baştan aşağı yenilenen cadde adeta yeni bir kimliğe büründü. Prestij cadde çalışmalarını başından bu yana büyük bir titizlikle takip eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hacıbekir Caddesi’nin başlayan ikinci etap çalışmalarını takip etti. İki Nisan Kavşağı ile Eski Vali Konağı arasındaki alanda başlatılan çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Bilmez, çalışmalarla ilgili genel sekreter yardımlarından bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle Hacıbekir Caddesi’nin tamamlanan birinci etabını yaya olarak gezen Vali Mehmet Emin Bilmez, caddenin modern bir görüntüye kavuştuğunu belirtti.



“Burası da Cumhuriyet Caddesi standartlarına kavuşturuldu”

Hacıbekir Caddesi’nin Cumhuriyet Caddesi’nin devamı olmasına rağmen arada çok ciddi fark olduğunu belirten Vali Bilmez, “Bu caddemizle ilgili bir çalışma yapılması yönünde vatandaşlarımızdan bir talep vardı. Bizler bu talepleri göz önüne alarak burada bir yenileme çalışması başlattık. Burası da Cumhuriyet Caddesi standartlarına kavuşturuldu. Ruhsatsız iş yerleri kaldırıldı. Sebze hali civarında güzel bir peyzaj düzenlemesi yapıldı. Bu sayede burada hem yaya yolu hem de küçük bir yürüyüş alanı oluştu. Sebze Hali Kavşağına da inşallah güzel bir saat kulesi yapılacak. Bununla birlikte artık Hacıbekir Caddemiz kentin en prestijli caddelerinden bir olur. Bu sayede de kentimiz Maraş ve Cumhuriyet caddelerinden de sıkışmaktan kurtulur ve şehir merkezi kenarlara doğru yayılmış olacak. Bu caddemizi prestij cadde olarak seçmemizdeki temel gayemiz de budur” dedi.



“Van’ın en büyük sorunu kent merkezinin birkaç noktaya sıkışmış olmasıdır”

Milli Egemenlik Caddesi’nin de kentin merkezi bir noktasında olmasına rağmen arka sokak muamelesi gördüğünü hatırlatan Vali Bilmez, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Diğer bir caddemizde merkezi olmasına rağmen arka sokak muamelesi gören Milli Egemenlik Caddemizdi. Orada da uyguladığımız prestij cadde uygulaması ile Maraş ve Cumhuriyet caddeleri standardına kavuşturduk. Bu sayede inşallah şehrin merkezini de yayarak, merkezdeki trafiği de yaymış olacağız. Aynı zamanda merkezin dışındaki vatandaşlarımıza da daha konforlu bir ortamda yaşama imkanı sağlamış olacağız. Van’ın en büyük sorunu, kent merkezinin İpekyolu ilçemizin birkaç yerine sıkışmış olmasıdır. Onun için merkezi yayarak orta vadede belki kiraların da dolaylı olarak düşmesini de sağlanacak. Bugün Cumhuriyet Caddemizdeki bir dükkanın kirası İstanbul Bağdat Caddesi’nden daha pahalıdır, bu sebep ise şehir merkezinin küçük bir yere sıkışmasıdır. İnşallah şehir merkezi yayılacak. Bununla birlikte de hem trafik rahatlayacak hem insanlarımız rahatlayacak hem de kentimizin prestiji artmış olacak.”

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