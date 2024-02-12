Bahçesaray'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşük riski bulunan 44 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopterle ilçeden alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşük riski bulunan 44 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopterle ilçeden alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 5. gebeliğini yaşayan kadın rahatsızlanınca yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada müdahale edilen kadının, düşük riski nedeniyle Van'daki hastaneye sevkine karar verildi.
İlçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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