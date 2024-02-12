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        Bahçesaray'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşük riski bulunan 44 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopterle ilçeden alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:48 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:48
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        Bahçesaray'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşük riski bulunan 44 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopterle ilçeden alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 5. gebeliğini yaşayan kadın rahatsızlanınca yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

        Burada müdahale edilen kadının, düşük riski nedeniyle Van'daki hastaneye sevkine karar verildi.

        İlçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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