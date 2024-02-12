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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 13 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:04
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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 13 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerce 5-11 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 13 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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