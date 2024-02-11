Van'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altıntepe Mahallesinde bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.
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