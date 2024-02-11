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        Van'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:20 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:20
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        Van'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Altıntepe Mahallesinde bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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