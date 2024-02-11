Van'da 65 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Başkale ilçesinde 65 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde 65 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göğüs ağrısı şikayeti olan erkek hasta, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine getirildi.
Burada müdahale edilen hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.