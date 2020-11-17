Tuşba Belediyesinden Şemsibey Mahallesi’ne park müjdesi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda Şemsibey Mahallesi’ne yaklaşık bin 400 metrekarelik alanı kapsayacak bir park yapacaklarının müjdesini verdi.

Yaptıkları çalışmalarla her geçen gün hizmet çıtasını yükselten Tuşba Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi. Şemsibey Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık bin 400 metrekarelik alan üzerinde kurulacak parkın projelendirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Salih Akman, “Biz yola çıkarken hemşehrilerimize şunu söyledik, Tuşba’da hizmet götürmeyeceğimiz tek bir mahalle kalmayacak. Bu sözümüzü tutmak için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışmaktayız” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana daha yeşil bir çevre anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Akman, “Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve ilçemizdeki yeşil alanların artırılmasına katkı sunmak amacıyla park projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Park projemizde çocuklarımızın hem sosyalleşebilecekleri hem de fiziksel ve ruhsal gelişimlerine önemli katkı sunacak olan oyun grupları yer alacaktır. Bunun yanı sıra çocukların oynayabileceği oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş alanları ve spor alanlarının yer alacağı park projemiz, Şemsibey Mahallemizde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu yönüyle bu projemiz bizi ayrı bir şekilde heyecanlandırıyor. Erciyes Anadolu Holding destekleriyle projelendirdiğimiz parkımız, yaklaşık bin 400 metrekare alan üzerinde yapılacak olup inşallah önümüzdeki yaz döneminde Şemsibey halkının hizmetine sunmayı amaçlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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