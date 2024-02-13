Van'da geçen hafta 255 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 255 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 255 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 5-11 Şubat'ta gerçekleştirilen 44 operasyonda, 255 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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