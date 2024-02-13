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        Kaymakam Karaloğlu ve eşi 73 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi yaptı

        Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ile eşi Gamze Karaloğlu, ilçede yaşayan 73 yaşındaki Güler Akbaş'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:11
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        Kaymakam Karaloğlu ve eşi 73 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi yaptı
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        Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ile eşi Gamze Karaloğlu, ilçede yaşayan 73 yaşındaki Güler Akbaş'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

        Erciş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vefa Destek Grubu üyeleri Kışla Mahallesi'nde yalnız yaşayan Akbaş için doğum günü etkinliği yapmaya karar verdi.

        73 yaşındaki Akbaş için pasta hazırlayan ve hediyeler alan grup üyeleri Karaloğlu ve eşini de bilgilendirdi.

        Görevlilerle mahalleye giden Karaloğlu ve eşi, evinde ziyaret ettikleri Akbaş'a doğum günü sürprizi yaptı.

        İlk defa doğum gününün kutlandığını belirten Akbaş, "Kaymakamımız bugün sürpriz yapıp eşiyle birlikte evime geldi. Pasta, çiçek ve çeşitli hediyeler getirdi. Çok duygulandım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Pastayı karşımda görünce çok şaşırdım. Kaymakamımıza çok teşekkür ederim." dedi.

        Karaloğlu ise ilçede başlattıkları "Vefa" projesi kapsamında görevlilerin her gün iki haneye giderek ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

        Bugün de Akbaş'ın doğum günü olduğu bilgisinin iletildiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

        "Biz de arkadaşlarımızı talimatlandırarak onlarla beraber Güler teyzemizi ziyaret edip, ona sürpriz yapmak istedik. Kendisi çok mutlu oldu. Bu projede emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu imkanları seferber eden tüm Bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün de Güler teyzemizi dinledik. Bu hizmetten çok memnun olduğunu bize iletti. Bizim için önemli olan bu. Vatandaşlarımız bu hizmetten memnunsa, biz aşkla çalışmaya devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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