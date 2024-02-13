Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım, Kaymakam Türker'i ziyaret etti

        AK Parti'nin Çaldıran Belediye Başkanı adayı Ferman Yıldırım, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:49 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım, Kaymakam Türker'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'nin Çaldıran Belediye Başkanı adayı Ferman Yıldırım, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i makamında ziyaret etti.

        Geçen hafta Çaldıran Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret eden Yıldırım, projeleri hakkında bilgi verdi.

        İlçe için gece gündüz çalışacaklarını belirten Yıldırım, Çaldıran'a değer katacak projeler hazırladıklarını aktardı.

        Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki kurumları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        Biden'dan 'cips ve dondurma' tepkisi
        Biden'dan 'cips ve dondurma' tepkisi
        TFF'den Eryaman kararı!
        TFF'den Eryaman kararı!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Kaymakam Karaloğlu ve eşi 73 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi yaptı
        Kaymakam Karaloğlu ve eşi 73 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi yaptı
        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas ziyaretlerini sürdürüyo...
        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas ziyaretlerini sürdürüyo...
        Van Valisi Ozan Balcı, kitap dağıtım törenine katıldı
        Van Valisi Ozan Balcı, kitap dağıtım törenine katıldı
        Van Büyükşehir Belediyesinden AFAD'da malzeme desteği
        Van Büyükşehir Belediyesinden AFAD'da malzeme desteği
        Van'da 55 araç trafikten men edildi
        Van'da 55 araç trafikten men edildi
        53 gündür kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda çalışma
        53 gündür kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda çalışma