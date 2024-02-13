AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım, Kaymakam Türker'i ziyaret etti

AK Parti'nin Çaldıran Belediye Başkanı adayı Ferman Yıldırım, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i makamında ziyaret etti.

Geçen hafta Çaldıran Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret eden Yıldırım, projeleri hakkında bilgi verdi.

İlçe için gece gündüz çalışacaklarını belirten Yıldırım, Çaldıran'a değer katacak projeler hazırladıklarını aktardı.

Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki kurumları ziyaret etti.