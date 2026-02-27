Van'da kardan kapanan 292 yerleşim yerinin yolu açıldı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 390 yerleşim yerinin yolundan 292'si açıldı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan karın ardından ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışma yürütüldü.



Kent genelinde 240 araç 600 personelle yapılan çalışmalarda, ulaşımın sağlanamadığı 390 yerleşim yerinden 292'sinin yolu ekiplerin çabasıyla açıldı.



Çığ tehlikesi bulunan bölgelerde kontrollü şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, kapalı olan diğer yerleşim yerlerine ulaşım sağlanması için mesai harcıyor.



Ekipler, cadde ve kaldırımlarda da kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

