Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da kardan kapanan 292 yerleşim yerinin yolu açıldı

        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 390 yerleşim yerinin yolundan 292'si açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 17:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kardan kapanan 292 yerleşim yerinin yolu açıldı

        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 390 yerleşim yerinin yolundan 292'si açıldı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan karın ardından ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışma yürütüldü.

        Kent genelinde 240 araç 600 personelle yapılan çalışmalarda, ulaşımın sağlanamadığı 390 yerleşim yerinden 292'sinin yolu ekiplerin çabasıyla açıldı.

        Çığ tehlikesi bulunan bölgelerde kontrollü şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, kapalı olan diğer yerleşim yerlerine ulaşım sağlanması için mesai harcıyor.

        Ekipler, cadde ve kaldırımlarda da kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tuşba'da tır kazasında uzun araç kuyruğu oluştu
        Tuşba'da tır kazasında uzun araç kuyruğu oluştu
        28 Şubat mağduru kadın akademisyen, yıllar sonra doçentlik ünvanı aldı
        28 Şubat mağduru kadın akademisyen, yıllar sonra doçentlik ünvanı aldı
        Van'da 390 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı 3 bin rakımlı Karabet Geçid...
        Van'da 390 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı 3 bin rakımlı Karabet Geçid...
        Küçükbaş hayvancılığa destek projesi Vanlı çiftçileri sevindirdi
        Küçükbaş hayvancılığa destek projesi Vanlı çiftçileri sevindirdi
        Erciş'te yoğun kar yağışı
        Erciş'te yoğun kar yağışı
        Van'da kardan 390 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi (2)
        Van'da kardan 390 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi (2)