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        Van Valisi Ozan Balcı, kitap dağıtım törenine katıldı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentteki okullar için alınan 35 bin kitabın dağıtım törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:06
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        Van Valisi Ozan Balcı, kitap dağıtım törenine katıldı
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentteki okullar için alınan 35 bin kitabın dağıtım törenine katıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokulları için alınan kitapların dağıtım programı düzenlendi.

        Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesindeki programda konuşan Balcı, kente şu ana kadar yaklaşık 3 milyon 500 bin kitap kazandırdıklarını söyledi.

        Kitap okumanın önemine değinen Balcı, şunları kaydetti:

        "İlimize 500 bin TÜBİTAK eserini kazandırdık. 11 bebek-çocuk kütüphanesi kurduk. 300 okulumuza yeni kütüphane yaptık. Halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesinin temelini attık. Edremit ilçemize yeni bir kütüphane açtık. Okullarda bir saat kitap okuma etkenliği yapılıyor. Yıl boyunca 4 kez okuma yarışması yapılıyor. En çok kitap okuyan çocuklarımızı ödüllendiriyoruz."

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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