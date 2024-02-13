Van'da 55 araç trafikten men edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 421 sürücüye 820 bin 745 lira ceza uygulandı, 55 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 5-11 Şubat'ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 16 bin 758 aracın sorgulaması yapıldı, 421 sürücüye 820 bin 745 lira idari para cezası uygulandı, 55 araç da trafikten men edildi.

Ekipler 249 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.