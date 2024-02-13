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        Kaymakam ve eşinden, 73 yaşındaki kadına sürpriz doğum günü

        VAN'ın Erciş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ile eşi Gamze Karaloğlu, 10 yıl önce eşini kaybeden Güler Akbaş'ı (73), yalnız yaşadığı evinde ziyaret edip, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:15
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        Kaymakam ve eşinden, 73 yaşındaki kadına sürpriz doğum günü
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        VAN'ın Erciş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ile eşi Gamze Karaloğlu, 10 yıl önce eşini kaybeden Güler Akbaş'ı (73), yalnız yaşadığı evinde ziyaret edip, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

        Erciş ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşayan Güler Akbaş için Vefa Destek Grubu, doğum gününde pasta hazırladı. Vefa Grubu'nun bilgi verdiği Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, eşi Gamze Karaloğlu ile birlikte mahalleye giderek aldıkları pasta ve çeşitli hediyelerle Akbaş'a sürpriz doğum günü kutlamasında bulundu.

        Kaymakam Karaloğlu, bugüne kadar hiç doğum günü kutlamayan Güler Akbaş'a sürpriz yaptıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonlarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler kapsamında Erciş ilçemizde Vefa projemiz hayata geçirildi. Her gün 2 aile Vefa ekiplerimiz tarafında ziyaret ediliyor. Biz de Güler ablamızı ziyaret edip, doğum gününü kutlayarak ona sürpriz yapmak istedik. Kendisi bu durum karşısında çok mutlu oldu. Bu projede emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu imkanları seferber eden tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

        'DAHA ÖNCE HİÇ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMADIM, ÇOK DUYGULANDIM´

        Kimsesi olmayan ve müstakil evde yalnız yaşayan Güler Akbaş ise "Yalnız yaşıyorum. Bugün benim doğum günüm. Daha önce hiç doğum günü kutlamadım. Kaymakamımız bugün bana sürpriz yapıp eşiyle birlikte evime geldi. Pasta, çiçek ve çeşitli hediyeler getirdi. Çok duygulandım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Pastayı karşımda görünce çok şaşırdım. Kaymakamımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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