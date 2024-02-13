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        Van'da doğal afetlerde kaybolanların yerini tespit edebilecek araç üretildi

        ORHAN SAĞLAM- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Atan, 6 kişilik ekibiyle Teknokent bünyesinde çığ ve sel felaketlerinde kaybolan kişilerin yerini kısa sürede tespit edebilecek araç üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:06
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        Van'da doğal afetlerde kaybolanların yerini tespit edebilecek araç üretildi
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        ORHAN SAĞLAM- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Atan, 6 kişilik ekibiyle Teknokent bünyesinde çığ ve sel felaketlerinde kaybolan kişilerin yerini kısa sürede tespit edebilecek araç üretti.

        Çığ veya selde kaybolan vatandaşların ve nesnelerin yerinin daha teknolojik imkanlarla tespit edilmesi için proje hazırlayan Atan, 2 yıl önce YYÜ Teknokent'e başvuru yaptı.

        Projenin kabul edilmesiyle 30 metrekarelik atölyede çalışmaya başlayan Atan ve ekibi, bir yılda tasarladıkları aracın prototipini tamamladı.

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'ta kullandığı rocker-bogie (kaya teker) denilen süspansiyon sistemi ve 500 metrekarelik alanı tarayarak nesnelerin yerini tespit etme özellikleri bulunan araç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklendi.

        Atan ve ekibinin tasarladığı araç, Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'e (Consumer Electronic Show) katılmaya hak kazanan 50 Türk teknoloji girişimi arasında yer aldı.

        Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen fuara katılarak aracın tanıtımını yapan Atan, projenin daha da geliştirilmesi ve piyasa sürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Ürünümüz 500 metrekarelik bir alanı dakikalar içinde tarama kabiliyetine sahip"

        Atan, AA muhabirine, prototipini yaptıkları aracın 2022'de TÜBİTAK kapsamında desteklendiğini söyledi.

        Çığ ve sel gibi doğal afetlerde kaybolan kişinin yerinin tespit edilmesi için çalışma yürüttüklerini anlatan Atan, şöyle konuştu:

        "Dünyada yıllardır sel ve çığ felaketlerinde çubukla arama işlemi yapılıyor. Projemizde ise teknolojik bir yaklaşım olarak yer altı gözlem radarı (GPR) kullanarak yerin tespitini amaçladık. Ürünümüz uzaktan kontrol edilebilen ve otonom özelliği olan bir araçtır. NASA'nın Mars'ta kullandığı rocker-bogie (kaya teker) dediğimiz süspansiyon sitemine sahip ve engebeli arazide hareket edebilen özelliği var. Böylelikle arama kurtarma çalışmaları güvenli şekilde uzaktan kontrol edilebilmektedir."

        ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 Fuarı'na Türkiye'den katılan 50 girişimciden biri olduklarını belirten Atan, "Yeni bir yaklaşımla projemizin test aşamalarını sürdürüyoruz. Fuardan döndükten sonra da ürünümüzün daha da ilerlemesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ürünümüz 500 metrekarelik bir alanı dakikalar içinde tarama kabiliyetine sahip ve derinlik konusunda da nesnenin yerini algılayabilmekte. Alan ve derinlikteki çalışmaları daha da artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ürünün uluslararası standartlarda geliştirilmesi için akıllı sistemle görüntü analizi ve farklı yöntemleri deniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Engebeli arazilerde aracın hızlı hareket etmesi gerektiğini, bu nedenle farklı teknolojiler üzerinde çalıştıklarını anlatan Atan, "Prototipini geliştirdiğimiz araç Türkiye'de bir ilki temsil ediyor. Dünyada akademik anlamda benzer çalışmalar devam ediyor ancak piyasaya sürülen bir ürün yok. Ürün inşaat ve arkeolojik alanlarında da kullanılabilir. Ürünün piyasada karşılık bulmasını umut ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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