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        Kar altında kalan samanları çıkartıp, hayvanları için taşıdılar

        VAN'ın Bahçesaray ilçesi Çatbayır Mahallesi'nde besiciler, kar altında kalan saman dolu çuvalları çıkartıp, kızakla 1 kilometre mesafedeki ağıllarda bulunan hayvanlarına taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:57 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:00
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        Kar altında kalan samanları çıkartıp, hayvanları için taşıdılar
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        VAN'ın Bahçesaray ilçesi Çatbayır Mahallesi'nde besiciler, kar altında kalan saman dolu çuvalları çıkartıp, kızakla 1 kilometre mesafedeki ağıllarda bulunan hayvanlarına taşıdı.

        Van'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Bahçesaray ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi'nde, tek katlı toprak evler ile ahırlar kara gömüldü. Mahalle sakinleri, 1 metreyi aşan kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Besiciler de kar altında kalan saman dolu çuvalları çıkartıp, hayvanları için kızakla ağıllara taşıdı. 1 kilometre boyunca saman taşıyan besiciler, kış mevsiminde büyük zorluklar çektiklerini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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