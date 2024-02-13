Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde 4 iş makinesiyle çalışan ekipler, zorlu coğrafyada yolu açmak için çaba gösteriyor.

Kentte 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray kara yolu, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle yaklaşık 1,5 ay önce kapatıldı.

Van'da etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 1,5 ay önce geçişlere kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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