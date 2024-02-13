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        Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı

        Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere erzak ve cephane taşıyan, dönüş yolunda tipi nedeniyle büyük bölümü şehit olan "120 kahraman çocuk" anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:08
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        Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı
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        Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere erzak ve cephane taşıyan, dönüş yolunda tipi nedeniyle büyük bölümü şehit olan "120 kahraman çocuk" anıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen anma programı için Kazım Karabekir Caddesi'nde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, Türk bayraklarıyla Kurtuluş Parkı'ndaki 120 Çocuk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

        İki Nisan Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Pınar Çağla Fidan, burada yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı'nda Hoy cephesine erzak ve cephane taşıyan Vanlı 120 kahraman çocuğun ortaya koyduğu fedakarlığın unutulmaması gerektiğini söyledi.

        1. Dünya Savaşı sırasında yurdun her yerinde olduğu gibi Van ve çevresinde de şiddetli çatışmaların yaşandığını anlatan Fidan, şunları kaydetti:

        "Bu esnada Hoy cephesinden bir haber gelir. 'Erzak ve fişeğimiz tükendi, acele cephaneye ihtiyacımız var.' Fakat cepheye erzak ve cephane taşıyacak kimse kalmamıştır. Eli silah tutan herkes cephededir. Cepheye erzak ve cephane taşıma görevi cesur Vanlı çocuklara düşer. Zaman kaybetmeden hazırlıklar başlar. 12-17 yaşında öğrencisi bulunan tüm okullara haber gönderilir. Kısa süre içinde yaşları küçük yürekleri büyük 120 çocuk bu göreve gönüllü olur. 2 öğretmen ve 18 asker de kafileye katılır."

        Zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini başarıyla yerine getiren çocukların dönmek için yola çıktıklarını belirten Fidan, "Kar yağışı başlar. Çocuklar ailelerine kavuşabilmenin özlemi ve heyecanıyla yürürler. Kar ve tipide adım atmak imkansızlaşır. Çocuklar korku ile birbirlerine sarılırlar. Zaman geçtikçe yol uzar, umutlar tükenir. Dondurucu soğukta savunmasız ve çaresiz kalan çocukların büyük bölümü kar ve soğuğa teslim olur. Vatanı için can veren çocuklarımız kahramanlıklarıyla adlarını tarihe yazdırmıştır." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğretmen ve öğrenciler, görevlerini tamamladıktan sonra dönüş yolculuğunda tipiye yakalanarak büyük bölümü şehit olan "120 kahraman çocuk" anısına anıta karanfil bıraktı.

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