Edremit Belediyesi sporcularından büyük başarı Edremitli sporcular, boks ve atletizmde Van’ı temsil edecekler

Van’ın Edremit Belediyesi bünyesinde farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcular, Türkiye genelinde katılım gösterdikleri yarışmalarda başarı elde ettiler.

Çeşitli branşlarda çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesi Spor Kulübü, bünyesindeki sporcularına desteklerini de aralıksız sürdürüyor. 2325 Şubat 2021 tarihinde Kastamonu ilinde yapılan kadın milli takımının belirleneceği Dünya Gençler Boks Şampiyonası elemelerine katılan Şeyma Düztaş, güçlü rakiplerini yenerek finale yükseldi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakaların finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcusu ile karşılaşan Düztaş, rakibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu. Düztaş, elde ettiği başarı sonucunda 10 24 Nisan 2021 tarihinde Polonya’da yapılacak olan dünya şampiyonası aday kadrosuna katılmaya hak kazanarak Türkiye’yi temsil edecek.

Öte yandan, Van’da gerçekleştirilen Atletizm Geliştirme Projesi yarışlarına katılan kulüp sporcularından Furkan Yaran Küçük ve Ensar Bilir ise 2 bin metre yıldız erkekler kategorisinde derece elde ettiler. Küçük Van ikincisi olurken, Bilir ise Van sekizinciliğini elde ederek Bingöl’de yapılacak olan bölgesel ligde temsil edecekler. Burada da elde edilecek olan başarıda ise Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Türkiye şampiyonasında mücadele edecekler.

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