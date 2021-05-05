Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kentte bulunan alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı.

İl genelindeki alabalık tesislerinde yaz kış demeden çalışmalarını sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube teknik personelleri gözetiminde Zernek Baraj Gölü’nde bulunan Nusrettin Görentaş Alabalık Tesisine 1 milyon 300 bin yavru balık aktarıldı.

Van'da 37 adet su ürünleri yetiştiriciliği tesisi olduğunu belirten Şube Müdürü Muhammet Demir, "Bu tesislerimizin toplam üretim kapasitesi yılda 3 bin 700 ton civarındadır. Aynı zamanda 22 adet işletmemizde 30 milyon adet yavru balık üretimi yapılmaktadır. Bir ay içinde 2 milyon 400 bin yavru alabalık gözetimimizde tesislere aktarıldı. Geçen günlerde Sarımemet Barajı’nda bulunan bir işletmeye ilçe müdürlüğümüz gözetiminde 1 milyon 100 bin, Zernek Baraj Gölü’nde bulunan Nusrettin Görentaş Alabalık Tesisine 1 milyon 300 bin yavru balık aktarıldı. İl müdürlüğümüz ekipleri tarafından kentimizde bulunan işletmelerimizin denetimleri devam edecektir” dedi.

Alabalık tesisi işletme sahibi Nusrettin Görentaş da, işletmesinin üretim kapasitesinin 330 ton olduğu ve karada yetiştirdiği yavru balıkları getirerek barajdaki işletmesine aktardığını söyledi. Görentaş, işletmesine il müdürlüğü gözetiminde 1 milyon 300 bin yavru balık aktarıldığını ve belirterek, desteklerinden dolayı Şube Müdürü Muhammet Demir’e teşekkür etti.

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