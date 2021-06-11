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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VEAH yerleşkesinde peyzaj çalışması

İHA

VEAH yerleşkesinde peyzaj çalışması

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (VEAH) yerleşkesinin fiziki altyapısı güçlendirilerek çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başlandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine çevre düzenlemesi ve oto park alanında kilitli parke taşı döşemesi yapıldı. Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun çaba ve girişimleriyle onayını alarak hayırsever Vanlı iş insanı ve VATSO Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu ve Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (VOSİAD) Başkanı Şemsettin Bozkurt tarafından hastane park ve bahçe düzenlemesi, yeşillendirme ve çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hayırsever iş insanı Zahir Kandaşoğlu ve Şemsettin Bozkurt’a teşekkür etti. Başhekim Çelik, hastane yerleşkesindeki çalışmaların kısa sürede bitirildiğini belitti.
Geçtiğimiz günlerde dernek olarak ziyaret ettikleri hastanenin eksiklerini tespit ederek daha sonra yardımcı olmak istediklerini söyleyen VATSO Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu ise “Bu ziyaretimiz esnasında hastane yöneticilerimizin bizden bahçe ve çevre düzenlemesi için bir takım talepleri olmuştu. Teknik ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaptıktan sonra hastanemizin bahçesinde düzenleme çalışmalarına başladı. Bahçe düzenlemesini yapan ekiplerimiz hastanemizin bahçesine kilitli beton parke taşı döşemesi ve 5 bin metrekare alana da peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıyor. Bunun yanı sıra binanın bazı tadilat çalışmaları yapılıyor. Bahçemizde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.
Park bahçe ekiplerinin hastane bahçesinde ayaklı çöp kovası montajı ve ihtiyaç olan yerlere de oturma bankı montajı yaptığını ifade eden VOSİAD Başkanı Şemsettin Bozkurt da, “Tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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