Van’da ‘Güvenlik Günü’ etkinliği

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Güvenlik Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Başhekim Yardımcısı Opr. Dr Kadir Bartın, Kalite Destek Hizmetler Müdürü Ümit Kızılay, Sağlık Hizmetleri Müdürü Nejla Yeşilova, İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı İrfan Başdinç, Güvenlik Birim Müdürü Saim Murathan, Güvenlik Amiri Selami Bile, diğer birimlerden sorumlu şef ve amirler katıldı. Özel Güvenlik Haftası'nın anlam ve önemine dikkat çeken Kalite Destek Hizmetler Müdürü Ümit Kızılay, "Toplumsal yaşamın her alanında kamu düzenini sağlamakla yükümlü güvenlik personellerinin yaptığı her iş kutsaldır. Tüm zorluklara rağmen görevini layıkıyla yerine getiren arkadaşlarımızın Güvenlik Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Zorlu ve stresli yaşamın olduğu bugünlerde üstün gayret ve çabalarla her daim görevleri başında olan meslektaşlarının başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen Güvenlik Amiri Selami Bile de, "17 yıl önce merhum Muhsin Yazıcıoğlu tarafından Gazi meclise sunulan Özel Güvenlik Yasası vefatından sonra 26 30 Haziran 2004 yılında TBMM'de onaylanıp yasalaştıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bizler için milat yılı olan 26 30 Haziran her sene Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır.

Şu an ülke genelinde 1 milyon 7 bin 552 kişi özel güvenlik sertifika sahibidir. 1 milyon 500 bin kişi özel güvenlik kimlik kartı sahibidir. İlimizde aktif çalışan meslektaşlarımızın sayısı 2 bin 750 kişidir. İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle hazırlanan ‘KAAN’ projesiyle arkadaşlarımızın büyük başarılarına şahit oluyoruz. Her geçen gün hem sayısal olarak hem de başarılarımızla topluma ayna olmaya devam ediyoruz. Görev alanlarındaki başarılarımız bizim yüz akımızdır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra çiçek takdimi ve pasta kesiminden sonra program son buldu.

