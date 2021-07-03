Polis boğulmalara karşı broşür dağıttı

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Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından boğulmalara karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 3 Temmuz 2021 günü Edremit ilçesi sahil kısmında yer alan esnaflara ve sahil bandı alanında bulunan vatandaşlarımıza boğulmamak ve akıntıdan kurtulmak için neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtılmıştır” denildi.

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