Vaniköyde izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına yarın devam edilecek

Bu kapsamda incelemeler için bölgeye gelen İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Batur, söz konusu yapıyla alakalı 21 Ağustos itibarıyla müdürlüğe gelen bir ihbarla harekete geçtiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgede inceleme yaptığını ve kaçak yapılaşma olduğunun tespit edilmesinin ardından mühürleme işlemi uyguladıklarını kaydeden Batur, ilgili kanunlar uyarınca savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Batur, kamu kurumlarının hukuka en çok riayet etmesi gereken kurumlar olduğuna dikkati çekerek, yasal mevzuat neyi emrediyorsa onu yapmakla mükellef olduklarını vurguladı.

İşlemlere devam ederken doğaya zarar vermemeleri gerektiğini anlatan Batur, bunun hassasiyetleri olduğunu, yapacakları işin hukuk dışına çıkmaması gerektiğini söyledi.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapı sahiplerine 23 Nisanda verilen 90 günlük bakım onarım izin belgesi olduğunu aktaran Batur, şöyle devam etti:

"Nisan 2023te verilmiş olan bu izin belgesi 3 aylık bir süre zarfında uygulanmak üzere verilmiş. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyesinin Boğaziçi İmar Müdürlüğünün envanterine aslında burada bir yapılaşma potansiyeli olduğu gündemine girmiş. Dolayısıyla bu tarihten itibaren burada daha hassas bir şekilde denetim yapılmalıydı. Netice itibarıyla her bir kurum her birimizin, tüm kamunun, bize mal olmuş 85 milyonun her birinin kamu kurumu. Ama üzerindeki mükellefiyetleri, sorumlulukları ve yetkileri en iyi şekilde, zamanında özellikle yapmak mecburiyetindeler. Bir yeri, bir bölgeyi kaçak yapıdan korumak, yapıldıktan sonra yıkmak değildir esasen, yaptırtmamaktır, yapılmasına müsaade etmemektir. Çünkü yapılmasına müsaade edildikten sonra öyle veya böyle müsaade edilmese de dikkatten kaçması dahi büyük bir sorunu beraberinde getiriyor. İşte 2 haftadır ülkemizin, neredeyse her bir vatandaşımızın gündemine giren bir konu haline geldi, yerin de önemine binaen."