İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü: İkinci tur sona erdi

7 Ekim'de Orta Doğu'da alevlenen çatışmalar, İsrail ve İran'ın birbirlerine doğrudan saldırdığı bir döngüye girilmesine sebep oldu.

İsrail, İran'ın en büyük destekçisi olduğu iki grupla; Hamas ve Hizbullah'la 7 Ekim'den beri çatışma içinde. Bir yılı aşkın süren savaşta İsrail, Gazze ve Lübnan'da sivil ayırmaksızın saldırılar düzenlerken, Hamas'ın liderleri Haniye ve Sinvar ile Hizbullah'ın lideri Nasrallah ile komuta kademesinin çoğu öldürüldü.

13 Nisan'da başlayan karşılıklı misillemeler

Uzun yıllardır İran ve İsrail arasındaki gerginlik devam ediyor ancak 13 Nisan tarihine kadar İran ve İsrail hiçbir zaman doğrudan birbiriyle savaşmamıştı.

İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'nu bombalaması ve içinde iki üst düzey komutanın da bulunduğu yedi Devrim Muhafızı subayının ölmesinin ardından İran, 13 Nisan'da İsrail'e doğrudan saldırı düzenleyerek insansız hava araçları ve füzelerle saldırdı. 19 Nisan'da ise İsrail saldırıya cevap vererek İran'ın İsfahan kentini vurdu. İsrail'den İran'a İHA saldırısı! Haberi Görüntüle 1 Ekim'de İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'un güney banliyölerinde düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmesinin ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkentinde öldürülmesinin intikamını almak için İsrail'e 180'den fazla füze fırlattı.