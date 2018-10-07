Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede VAR sistemi arızalandı. Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterirken arızalanan VAR sistemi, 85. dakikada düzeldi...

Ancak ne olduysa bu 5 dakika içinde oldu. Başakşehir 82. dakikada sağ kanattan Visca ile geldi. Boşnak futbolcunun pasında bomboş pozisyondaki Elia topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem bu pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı.

Başakşehir'li futbolcuların itirazı sonrasında hakem Ali Palabıyık, VAR merkeziyle kulaklık yoluyla irtibat kurdu. Ancak VAR sisteminin arıza yapması nedeniyle pozisyonun tekrarı izlenemedi ve Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Golden 3 dakika sonra, 85. dakikada VAR sistemi yeniden çalıştı.

"BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ GÜME GİTTİ"

Hakem yorumcusu Bülent Yavuz pozisyonu şöyle yorumladı:

"Elia'nın attığı gol bal gibi nizami bir goldü ancak bu maçta büyük bir şanssızlık ve aksilik oldu... Golün dakikasından 3 veya 4 dakika önce hakem Ali Palabıyık, takım kaptanlarına VAR'le irtibatın kesildiğini, VAR odasına yayıncı kuruluş tarafından görüntü verilmediği, telekominikasyon arızasının olduğunu iletti. Zaten yayıncı kuruluşun skor bölümünün üzerinde kırmızı işaret olduğu da golden önce ekrana yansıdı. Bu da, VAR'ın arızalı olduğu demektir, o işaret 3-4 dakika boyunca orada kaldı. Golden ancak 3-4 dakika sonra arıza giderildi.

Şayet VAR'la irtibat kesilmeseydi hakemin ofsayt kararının önüne geçilecekti. VAR golü verdirtecekti, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Buranın altını çiziyorum, VAR'la irtibat, tamamen yayıncı kuruluş ve telekominikasyon arızası nedeniyle kesilmiştir. VAR odasına da görüntü gitmemiştir. Bu yüzden Başakşehir'in nizami golü güme gitti. Bu da 'VAR iyi ki Türkiye'ye gelmiş' dedirtti.Niye? Çünkü VAR gerçekten lazımmış."

BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ TEPKİ GÖSTERDİ

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 7, 2018

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