Öne Çıkanlar
Başakşehir
Futbol
Haberler > Futbol > VAR bozuldu! Başakşehir'in Fenerhahçe'ye attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

VAR 80'de bozuldu, 85'de düzeldi!

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın 80. dakikasında VAR sistemi bozuldu. Başakşehir'in 82'de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, VAR sisteminde görüntü izlenemedi. Sistem 85. dakikada yeniden düzeldi

07 Ekim 2018 Pazar, 20:32 | Güncelleme:

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede VAR sistemi arızalandı. Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterirken arızalanan VAR sistemi,  85. dakikada düzeldi...

Ancak ne olduysa bu 5 dakika içinde oldu. Başakşehir 82. dakikada sağ kanattan Visca ile geldi. Boşnak futbolcunun pasında bomboş pozisyondaki Elia topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem bu pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı.

Başakşehir'li futbolcuların itirazı sonrasında hakem Ali Palabıyık, VAR merkeziyle kulaklık yoluyla irtibat kurdu. Ancak VAR sisteminin arıza yapması nedeniyle pozisyonun tekrarı izlenemedi ve Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Golden 3 dakika sonra, 85. dakikada VAR sistemi yeniden çalıştı.

"BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ GÜME GİTTİ"

Hakem yorumcusu Bülent Yavuz pozisyonu şöyle yorumladı:

"Elia'nın attığı gol bal gibi nizami bir goldü ancak bu maçta büyük bir şanssızlık ve aksilik oldu... Golün dakikasından 3 veya 4 dakika önce hakem Ali Palabıyık, takım kaptanlarına VAR'le irtibatın kesildiğini, VAR odasına yayıncı kuruluş tarafından görüntü verilmediği, telekominikasyon arızasının olduğunu iletti. Zaten yayıncı kuruluşun skor bölümünün üzerinde kırmızı işaret olduğu da golden önce ekrana yansıdı. Bu da, VAR'ın arızalı olduğu demektir, o işaret 3-4 dakika boyunca orada kaldı. Golden ancak 3-4 dakika sonra arıza giderildi.

Şayet VAR'la irtibat kesilmeseydi hakemin ofsayt kararının önüne geçilecekti. VAR golü verdirtecekti, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Buranın altını çiziyorum, VAR'la irtibat, tamamen yayıncı kuruluş ve telekominikasyon arızası nedeniyle kesilmiştir. VAR odasına da görüntü gitmemiştir. Bu yüzden Başakşehir'in nizami golü güme gitti. Bu da 'VAR iyi ki Türkiye'ye gelmiş' dedirtti.Niye? Çünkü VAR gerçekten lazımmış."

BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ TEPKİ GÖSTERDİ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER