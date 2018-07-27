Varbergs BoIS FC - Falkenbergs FF maçı istatistikleri

İsveç Superettan maçında Varbergs BoIS FC ile Falkenbergs FF, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 13 puanlı Varbergs BoIS FC 13. sırada bulunuyor, Falkenbergs FF 33 puana sahip ve 1. sırada. Varbergs BoIS FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Falkenbergs FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 327. İddaa'da Varbergs BoIS FC kazanır 3.30, berabere biter 3.20, Falkenbergs FF kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Varbergs BoIS FC son haftadaki GAIS müsabasında 3-0 yenildi.

Falkenbergs FF ise IK Frej Taby karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Varbergs BoIS FC, 11 gol attı ve 14 gol yedi.

Falkenbergs FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Falkenbergs FF, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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