Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Ülkemizde kadınların yüzde 80’inde görülen, rahim veya nadiren rahim ağzında ortaya çıkan düz kas tabakasındaki iyi huylu tümörler olan miyomlar, bazen hiçbir şikayete yol açmazken, bazen sinsice ilerleyerek çok tehlikeli bir hal alabiliyor. Miyomların günümüzde her 4 kadından 1’inde tedavi gerektirecek şikayetlere yol açtığını belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Naki, “Genellikle cinsel olgunluk çağında görülen miyomlar sinsice ilerlediği için ancak jinekolojik muayeneye gelen kadınlara tanı konulabiliyor. Her miyom kansere dönüşmese de yılda bir düzenli takip çok önemli görülüyor. Eğer geç kalınırsa çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle bir anda ortaya çıkıp hızlı büyüme göstermesi ya da görüntüsünün dejenere olması gibi durumlarda kötü huylu olabileceği şüphesi ortaya çıkıyor ve hemen tedavi edilmesi gerekiyor” diyor. İşte miyomların yol açtığı 5 önemli soruna dair önemli uyarı ve öneriler.

1. Adet düzensizliği

Miyomlar; adet düzensizliği, adet ağrıları ve uzun süren adet kanaması gibi sorunlara neden olmasına karşın çoğu kadın, çevrelerinde de benzer sorunlar varsa “her kadında oluyor” diyerek bu önemli problemi normalleştiriyor. Üstelik adet düzensizliği; Stresten, mevsimsel etkilere kadar çok sayıda nedenden kaynaklanabildiği için altında miyom sorununun yattığından çoğu kez şüphelenmiyorlar. Bu nedenle adet düzensizliği yaşayan kadınların, mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmaları gerekiyor.

2. Sık idrara çıkma

İdrara sık çıkmanın miyomla ilişkili olabileceği pek çoğumuz için uzak bir olasılık gibi görünse de, kadınlarda alt karın bölgesinde yer alan miyomlar büyümeye bağlı olarak mesaneye bası yapabiliyor. Bu durum sık idrara çıkma, boşaltamama ve tıkanıklık gibi idrar problemlerine neden olabiliyor. Daha ileri dönemlerde idrar yollarına gerçekleşen bası böbrek yetmezliği sorununa bile yol acabiliyor.

3. Kabızlık

Günümüzde nedenleri tam olarak bilinemese de, genetik dışında; Diyet, yaşam biçimi, psiko-sosyal etkiler, çevresel faktörler ve hormonal etkenlerin etkili olabildiği miyomlar kimi zaman bağırsağa bası yaparak kabızlık sorununa yol açabiliyor. Bunun dışında kasık ağrısı ve hemoroid gibi problemlere de neden oluyor. Her ikisi de toplumda çok yaygın görülen sorunlar olduğu için kabızlık ve hemoroidin miyom kaynaklı olabileceği çoğunlukla akla gelmiyor.

4. Kısırlık (infertilite) düşük ve erken doğum

“Myomlar, kısırlıktan (infertilite),düşük ve erken doğuma dek gebelikle ilgili çeşitli problemlere yol açabiliyor. Bu sorunlar, rahim iç kalitesine zarar vererek gebeliğin tutunmasının bozulmasından kaynaklı olabildiği gibi rahim ağzına veya tüplere yakın yerleşimler nedeniyle sperm yumurta birleşmesini bozma kaynaklı da olabiliyor. Bu nedenle hastanın kısırlık şikayetiyle doktora başvurduğu durumlarda rahim ağzında miyom sorunuyla sık karşılaşılıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı miyom mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu olarak görülüyor.

5. Ağrılı cinsel ilişki

Miyomlar cinsel ilişki sırasında ağrıya yol açarak, cinsel yaşamın olumsuz etkilenmesine, kadınların cinsel isteklerini kaybetmesine ve cinsel ilişkiden kaçınmalarına neden olabiliyor. Oysa cinsel ilişki sırasında ağrı yaşanması halinde zaman geçirmeden bir jinekoloji uzmanına başvurulması sorunun kolayca çözümlenmesiyle sonuçlanıyor.

MİYOM TEDAVİSİNDE TAM BAŞARI MÜMKÜN MÜ?

Miyom tedavisinin; Hastanın şikayetlerine, yaşına, çocuk sahibi olma durumuna, kansızlık yapacak düzeyde kanama olup olmamasına, miyomların sayı, büyüklük ve yerleşim yerlerine göre planlanması gerekiyor. Prof. Dr. Murat Naki, “Genç ve çocuk isteyen kadınlarda miyomlar alınırken, daha ileri yaşlarda ve ailesini tamamlamış kadınlarda rahim alınması işlemi uyguluyoruz. Bu noktada açık cerrahi yapılabildiği gibi kapalı yöntemle cerrahi de gerçekleştirebiliyoruz. Miyomlar cerrahi yöntemlerle çıkarıldıktan sonra nadiren başka bir yerden tekrar çıkabiliyor. Rahmin alınması ise bu riski tamamen ortadan kaldırıyor. Miyomların çok küçük olasılıkla kansere dönüşme riski bulunsa dahi bu risk dolayısıyla miyomun alınması gerekmiyor. Ancak ani büyüme, yapısında bozulma, çevre organlara yoğun bası gibi sorunlar varsa bu durumda cerrahi operasyon yapıyor ve düzenli takibi çok önemsiyoruz” diyor.