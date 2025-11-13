Veliaht 10.bölüm canlı izle: Show TV'de Veliaht yeni bölüm hemen izle ekranı
Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 10.bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün rol aldığı dizide Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez. Heyecan dolu yeni bölümde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. İşte, Veliaht 10.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti
VELİAHT 10.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Veliaht'ın 10. Bölümünde; Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez.
Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra’nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya’nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır. Timur’un mazot krizini çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar.
VELİAHT CANLI İZLE
Veliaht 10. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.
