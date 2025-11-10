Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Veliaht'ın yeni bölümünden Timur ve Gülşah'ın duygusal ve gerilim dolu yüzleşmesinden bir ön izleme sahnesi yayınlandı

        Giriş: 10.11.2025 - 08:22 Güncelleme: 10.11.2025 - 08:22
        "Zafer miyim Timur muyum ben?"
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden Timur ve Gülşah'ın duygusal ve gerilim dolu yüzleşmesinden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Yayınlanan ön izleme sahnesinde Timur, "Zafer" değil "Timur" olduğunu kanıtlamaya çalışırken, Gülşah'ın gözyaşları ve haykırışları, ikili arasında büyük bir duygusal çatışma yaratıyor. İkilinin yüzleşmesine Vezir'in de dahil olmasıyla birlikte, neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oluyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker'in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

